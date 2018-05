Si finge vigile, giudice e impiegato Equitalia per truffare un’anziana e portarle via 130mila euro

TORINO - I carabinieri di San Salvario hanno arrestato un uomo su ordinanza del tribunale di Torino perché ritenuto responsabile del raggiro di un’anziana di 80 anni che, in oltre due anni, ha versato sul conto dell’uomo oltre 130mila euro. Alla donna era stato installato un antifurto in casa vendutole come «innovativo e non ancora sul mercato». La sua tecnologia però le sarebbe costato una multa per presunte irregolarità amministrative del citato dispositivo. A rendere tutto credibile ci ha pensato lo stesso arrestato che, in più occasioni, si è finto giudice, segretaria del giudice, comandante dei vigili urbani o della guardia di finanza nonché funzionario di Equitalia. In questo modo è riuscito, a partire da marzo 2015, a farsi dare i soldi dalla vittima.

TRUFFA NELLA TRUFFA - La persona arrestata ha 43 anni ed è residente a Rivoli. Questo, non pago dei soldi presi truffando l’anziana, ha continuato a pretenderne anche facendo credere alla donna che, a seguito di un’infrazione al codice della strada della donna, in realtà inesistente, avrebbe dovuto pagare un’ingente somma di denaro a causa degli interessi moratori sopraggiunti. L’uomo aveva avviato praticamente una truffa nella truffa.

130MILA EURO - Fino a dicembre 2017 l’uomo è riuscito a farsi consegnare oltre 130mila euro. Ma l’anziana che ha denunciato il raggiro potrebbe non essere l’unica vittima: l’arrestato è sospettato di aver raggirato diverse donne a Torino e provincia. «Denunciare è l’unica scelta possibile», è il messaggio dei carabinieri dopo questa vicenda, «il silenzio è il miglior complice dei truffatori. La denuncia rende liberi e aiuta a vivere meglio».