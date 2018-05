Incidente sulla strada per il traforo del Pino, una donna di 38 anni muore al Cto

TORINO - Incidente mortale nella giornata di ieri. A perdere la vita è stata una donna dominicana di 38 anni che, viaggiando sulla strada del traforo del Pino, avrebbe urtato un’altra vettura che procedeva in direzione opposta ribaltandosi all’altezza dell’hotel Aston. La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Cto dove però, poco dopo il suo arrivo, è deceduta.

BAMBINI - In auto con la vittima c’erano anche tre bambini, di cui una sarebbe sua figlia. Tutti e tre sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Regina Margherita: nessuno di loro è grave, hanno riportato solo lievi ferite.

NO ALL’ALCOL TEST - Ferito, ma non in pericolo di vita, l’automobilista dell’altra vettura coinvolta nell’incidente stradale avvenuto sulla strada per il traforo del Pino. Anche lui è stato trasportato in ospedale, ma a Chieri, dove si è rifiutato di essere sottoposto all’alcol test.