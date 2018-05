TORINO - Nella serata di venerdì, mentre transitavano in corso Unione Sovietica, gli agenti della Squadra Volante hanno notato una Fiat Bravo priva di targa posteriore e con il parabrezza infranto. Quando gli agenti hanno ordinato al conducente di fermarsi, questi ha ignorato l’indicazione e si è dato alla fuga percorrendo contromano una rotatoria e imboccando poi via Onorato Vigliani. L’uomo ha percorso l’arteria stradale a una velocità superiore ai 120 km orari, superando per ben due volte un incrocio nonostante la luce semaforica rossa.

INCIDENTE - Giunto all’intersezione con via Artom, per crearsi un varco tra le auto ferme all’incorcio ha impattato con una Fiat 500. Pochi istanti prima il conducente aveva rischiato di collidere con un dehor pieno di gente. Sceso dall’auto, l’uomo si è dato alla fuga a piedi ma è stato bloccato da un agente. Il reo, un ventiquattrenne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per garantirsi la fuga ha anche scalciato il poliziotto. La conducente della Fiat 500 trasportata in ospedale è stata poi dimessa con 7 giorni di prognosi. A seguito di accertamenti, è emerso che l’auto era provento di furto e che l’uomo era alla guida con un tasso alcolemico superiore ai 2,40 g/l ed era sprovvisto di patente, per questo reato il soggetto è risultato anche recidivo nel biennio. Il ventiquattrenne, con a carico un obbligo di presentazione alla P.G., è stato arrestato per resitenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e al contempo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, guida senza patente e sotto l’effetto dell’alcol, fuga in caso di incidente e omissione di soccorso.

INSEGUIMENTO - A sole 24 ore di distanza, gli agenti della Squadra Volante hanno notato in corso Grosseto un’auto con due persone a bordo, anche in questo secondo caso il conducente dell’auto una Peugeot 206 ha ignorato le indicazioni della Polizia e si è data alla fuga. Di qui è iniziato un inseguimento che è proseguito per corso Giulio Cesare, via Sempione, P.le C.R.I., via Bologna, via Monte Verde, via Ponchielli, via Tollegno, via Leoncavallo, corso Novara e infive in via Paruzzaro dove il veicolo in fuga è andata a collidere con due auto. Dopo l’impatto, le due persone a bordo si sono date alla fuga in direzione dei giardini Saragat. Il passeggero, un infraquattordicenne, è stato fermato in via Paruzzaro, il conducente, il padre, in via Ternego. Quest’ultimo, un trentacinquenne, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza.