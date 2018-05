TORINO - Gli agenti del Commissariato Barriera Milano erano alle prese con il controllo di una persona in via Montanaro angolo via Feletto, quando hanno udito le urla di una donna che aveva appena subito lo scippo del cellulare. La donna ha indicato agli agenti l’autore del gesto, un uomo a bordo di una bicicletta, il quale alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga.

TETTI - Ne è nato un inseguimento piedi lungo via Brandizzo, via Santhià e via Puccini dove, il reo ha prima scavalcato un cancello e un muro perimetrale e per garantirsi la fuga, si è arrampicato sui tetti. Nonostante il tentativo acrobatico, l’uomo, un cittadino marocchino di 32 anni irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di polizia, è stato definitivamente fermato nei garage di un condominio di via Mercadante dove aveva tentato di rifugiarsi.