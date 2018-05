Si infila nel camerino e ruba abbigliamento: georgiano fermato in via Roma

TORINO - Ha preso dei vestiti, li ha portati dentro il camerino e ha li ha infilati in uno zaino: un furto, quello provato da un cittadino georgiano, che è stato sventato da un attento commesso di un negozio di via Roma. Il protagonista è un georgiano di 39 anni, tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volante, che hanno fermato e denunciato una sua connazionale di 37 anni. L’uomo si è impossessato di diversi capi d’abbigliamento per un valore di 140 euro, ma quando è stato fermato dal dipendente e arrestato dai poliziotti ha dovuto riconsegnare tutto.