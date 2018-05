Meteo a Torino, il maltempo non concede tregua: pioggia e temporali per una settimana

TORINO - Pioggia, pioggia e ancora pioggia: era da tempo che i torinesi non vedevano un maggio così bagnato. Gli ultimi giorni del mese non fanno eccezione, anzi. Le previsioni sono pessime. Stando a quanto riportato dai più importanti istituti meteorologici, i prossimi giorni saranno contraddistinti da piogge e forti temporali.

LE PREVISIONI METEO - Questo non vuol dire che non vedremo il sole o che le temperature scenderanno in picchiata, ma che avere un ombrello sempre a portata potrebbe essere utile. Se la giornata di domani, martedì 29 maggio, sembra essere abbastanza positiva, con un bel sole per gran parte della giornata, il peggio è atteso per mercoledì quando i forti temporali porteranno copiose precipitazioni a Torino. Questa fastidiosa instabilità dovrebbe accompagnare i torinesi almeno fino a domenica.