Inversione a U, viaggio in contromano e incidente provocato: follia sulla Torino-Savona (© )

MONCALIERI - Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto questo pomeriggio sull’autostrada Torino-Savona: una donna di 53 anni alla guida di una Toyota Rav4, accortasi di non aver preso la tangenziale verso Milano, ha fatto un’improvvisa inversione a U, ha viaggiato per 300 metri contromano e ha provocato un incidente, per fortuna non grave, urtando un’auto che viaggiava correttamente.

MULTA E PATENTE REVOCATA - Un episodio «folle», avvenuto intorno alle 17:00 all’altezza di Moncalieri, che per fortuna si è concluso senza feriti. La donna è stata poi fermata dagli agenti della polizia stradale, contattati dal conducente dell’auto che era andata a collidere con il RAV4 contromano. Quando i poliziotti l’hanno fermata, l’automobilista è subito apparsa in stato di choc. Per questo motivo .a donna è stata accompagnata per accertamenti in ospedale: sono state già avviate le procedure per la revoca della patente e per dare alla donna una multa salatissima, pari a 2.000 euro.