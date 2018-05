TORINO - Salutato Gianluigi Buffon e promosso a titolare fisso Wojciech Szczęsny, la Juventus è sempre a caccia di un secondo portiere affidabile che renda sicura la porta bianconera. Giuseppe Marotta, su precisa indicazione di Massimiliano Allegri, è stato chiaro: a Torino arriverà un estremo difensore di esperienza, titolare in altre squadre e pronto ad alternarsi con Szczęsny o a sostituirlo in caso di assenza del polacco, senza che la squadra ne risenta. Il nome più gettonato a riguardo è da tempo quello di Mattia Perin, individuato come rinforzo ideale per difendere i pali della Juventus, ritenuto ormai pronto, affidabile e maturo dopo le tanti stagioni al Genoa e le ripetute e costanti convocazioni in Nazionale che ne hanno fatto uno dei portieri più apprezzati del campionato di serie A.

Trattativa

Perin, logicamente, non aspetta altro che Genoa e Juventus si mettano d'accordo e definiscano il suo passaggio in bianconero, del resto anche Enrico Preziosi, presidente dei liguri, ha ormai accettato l'idea di lasciar partire il potiere nato a Roma, anche se alle condizioni migliori possibili, senza cedere a ricatti o imposizioni. La Juventus, si sa, è pronta ad accontentare il club genoano dal punto di vista economico, anche se vorrebbe ammortizzare i costi inserendo qualche contropartita tecnica, qualche calciatore in esubero che possa essere utile alla formazione di Ballardini. Ma il Genoa, al momento, non sembra gradire l'attaccante Kean (in prestito al Verona nell'ultima stagione) e il portiere Audero (in serie B col Venezia), ma preferirebbe il centrocampista Mandragora (autore di un buon campionato a Crotone) o in alternativa il ritorno di Stefano Sturaro, magari in aggiunta ai nomi proposti dalla Juve. L'affare fra bianconeri e Genoa prosegue, la sensazione è che alla fine Perin finirà in bianconero, anche se i rossoblu non sembrano intenzionati a mollare facilmente la presa.