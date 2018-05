TORINO - Urbano Cairo e Walter Mazzarri proseguono uniti verso il tentativo di potenziare il Torino, di rendere i granata una delle squadre immediatamente al di sotto delle prime della classifica di serie A, avvicinandosi alle zone europee e cercando di ben figurare anche in Coppa Italia. Il tecnico livornese è stato chiaro: le basi ci sono, ma servono rinforzi importanti e discretamente numerosi per accrescere il potenziale della compagine torinese, come un attaccante che possa far rifiatare Andrea Belotti, un paio di rinforzi in difesa e a centrocampo dove manca carisma e solidità; dove invece non sembra esserci bisogno di migliorare niente è la porta perchè le prestazioni di Salvatore Sirigu sono state soddisfacenti e positive e l'ex numero 1 del Paris Saint Germain ha fornito ampie garanzie circa l'inviolabilità dei pali torinisti.

Pericolo partenopeo

Ma proprio nelle ultime ore ecco la preoccupazione che nessuno a Torino si aspettava: su Sirigu è partito un timido ma sincero corteggiamento da parte del Napoli che, partito Reina, è alla ricerca di un primo portiere esperto ed affidabile, ma anche di un secondo che abbia più o meno le stesse caratteristiche. Individuato il titolare nel portoghese Rui Patricio, i partenopei stanno sondando il terreno proprio per Sirigu, ideale riserva dell'estremo difensore lusitano; difficile che il Torino si sieda neanche al tavolo con il Napoli, considerando il portiere incedibile, e difficile anche che lo stesso Sirigu accetti la panchina in Campania alla titolarità in Piemonte, in fondo proprio il motivo che lo aveva portato in granata un anno fa. Ma attenzione alle ambizioni di un Napoli che con Carlo Ancelotti come tecnico potrà realmente dare l'assalto allo scudetto, traguardo che potrebbe solleticare Sirigu e rimetterlo in gioco in una delle piazze più importanti della prossima serie A.