«In piazza Statuto una buca grossa come un cratere: attenti con le moto»

TORINO - La presenza di un grossa buca è stata segnalata in corso San Martino, all'angolo con piazza Statuto: «E' pericolosa, soprattutto per i motociclisti». Non è la prima volta che quel tratto di strada è oggetto di lamentele da parte di chi ci transita ogni giorno: come si nota infatti, la buca nasce proprio da un rattoppo eseguito non benissimo.

LA BUCA - L'asfalto, forse a caua delle piogge, ha di nuovo ceduto e si è sgretolato. Il risultato è una buca grossa e pericolosa, che al momento non risulta nella mappa degli interventi di manutenzione previsti dal Comune di Torino. Solo qualche mese fa, un'auto aveva rotto alcune parti della plancia, prendendo in pieno una delle buche. Il pericolo più grande è però riservato ai motociclisti: se uno scooter o una moto dovesse prendere la buca a velocità sostenuta, le conseguenze potrebbero non essere piacevoli. In attesa di una riparazione migliore, si consiglia quindi la massima attenzione in corso San Martino angolo piazza Statuto.