Il treno passa con il passaggio a livello aperto: dramma sfiorato a Villanova Canavese

VILLANOVA CANAVESE - Dramma sfiorato a Villanova Canavese, paesino a pochi chilometri dal luogo del terribile incidente ferroviario di Caluso: questa mattina un treno è transitato in pieno centro, con il passaggio a livello completamente aperto e sollevato. Solo la prontezza e l'attenzione degli automobilisti ha evitato il peggio.

FERROVIE PIEMONTESI, PERICOLO SICUREZZA? - Le immagini fanno riflettere, soprattutto perché il fatto è accaduto a meno di una settimana dal tragico incidente di Caluso, costato la vita a due persone. In che stato sono le ferrovie piemontesi? Tra guasti, furti di rame e mancanza di fondi, è lecito porsi alcune domande. Purtroppo infatti, il transito di un treno con un passaggio a livello alzato non è un caso isolato, ma un episodio che specie nei piccoli comuni accade con frequenza allarmante. Forse è davvero giunto il momento di porsi delle serie domande e di agire: ne va della sicurezza di chi sceglie il treno come mezzo di trasporto, degli automobilisti e di chiunque transita vicino ai binari ferroviari.