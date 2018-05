Nuovi biglietti Gtt, da luglio le nuove tariffe per giovani e anziani

TORINO - Si completerà il 1° luglio come previsto dal progetto, la riforma tariffaria Gtt, che prevede per la sottoscrizione degli abbonamenti costi diversi sulla base dell’ISEE. Un progetto innovativo e rivoluzionario, partito lo scorso 14 marzo con l’introduzione del nuovo biglietto elettronico (il vecchio biglietto singolo), insieme ad altre formule tra cui un abbonamento giornaliero Daily al costo di 3,00 euro, e un Daily 7, al prezzo di 17,50 euro, entrambi validi sulla rete urbana e suburbana e con accesso illimitato alla metro.

GIOVANI E ANZIANI - Sarà, invece, operativo dal 1° luglio l’abbonamento per i giovani al di sotto dei 26 anni e gli anziani oltre i 65 anni che, presentando la necessaria certificazione e rientrando in una delle fasce di reddito previste potranno ottenere l’applicazione delle tariffa agevolata contemplata per il proprio scaglione.

STUDENTI - Nella fattispecie, per i giovani la tariffa è di 258 euro e sarà applicata a coloro che hanno un reddito isee superiore a 50.000 euro o non presentano la documentazione. Diversamente, se domiciliato o residente a Torino, chi ha meno di 26 anni potrà usufruire di riduzioni così definite: fascia A; minore di 12.000 euro isee (158 euro), fascia B da 12.001 a 20.000 euro isee (178 euro), fascia C da 20.001 a 50.000 euro (208 euro). Per i giovani, non studenti, di Torino si passa dall'abbonamento ordinario da 310 euro alle tariffe agevolate. Per i giovani, non studenti, residenti fuori Torino, il risparmio è molto maggiore: quasi il 50% in meno rispetto all'abbonamento Formula 3 da 508 euro.

TESSERA CIRCOLAZIONE GRATUITA - Con la delibera approvata oggi in Giunta Comunale, anche il rilascio della tessera di circolazione gratuita per i pensionati ai minimi Inps sarà legato all’ISEE del richiedente che non dovrà superare i 7mila euro. Dopo il primo anno di applicazione, insieme alle parti sociali, si valuterà la congruità di tale soglia e, più in generale, delle regole attuate per il rilascio di agevolazioni basate su ISEE.