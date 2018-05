Oltre 100 spettacoli nelle Residenze Reali di Torino (e non solo): torna l'estate di Palchi Reali

TORINO - L’estate è alle porte e, come ogni anno, torna puntale e attesissimo l’appuntamento con la kermesse Palchi Reali. Dal 10 giugno al 23 settembre, sette dimore sabaude del patrimonio piemontese faranno da palcoscenico a spettacoli di prosa, danza, circo e musica per una stagione artistica ricca e variegata. «Sono felice che si sia raggiunto l’obiettivo di aver creato un sistema integrato, al fine di valorizzare il patrimonio del nuovo Consorzio delle Residenze Sabaude» ha affermato l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, che ha sottolineato come questo fare sistema aiuti moltissimo anche sotto l'aspetto della promozione turistica.



LOCATION - Tante le novità di questa edizione, a partire dall’inserimento di due nuove location, Palazzo Chiablese e Villa della Regina, che si andranno ad aggiungere agli spazi abituali del festival: Musei Reali, Castello di Agliè, di Racconigi, la Palazzina di Caccia di Stupinigi e, ovviamente, la Reggia di Venaria. Sono questi i luoghi della storia piemontese che ospiteranno gli oltre 100 spettacoli di Palchi Reali 2018 a cui si aggiungerà quest’anno Mostre Reali, il calendario di esposizioni di arti visive. «Se vogliamo organizzare attività all'aperto in città è necessario parlare con il Consorzio delle Residenze Sabaude» ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon, «È importate ragionare in termini di sistema, perciò anche Torino Estate Reale, evento organizzato dalla Città, viene inserito in quest’ottica»

EVENTI - Confermato anche per quest'anno l’amatissimo Cinema a Palazzo Reale, con 41 serate pianificate nel mese di luglio e la promessa di diverse proiezioni accompagnate da musiche dal vivo e sorprese. Tornano anche gli eventi ai giardini della Reggia di Venaria: musica, giochi di luce (e di fuoco!) la faranno da padrona in scenari memorabili. Shakespeare e la potenza dei suoi versi invaderanno invece Villa della Regina con l'evento Poemetti. Sarà possibile fare un tuffo nella storia del castello di Agliè grazie a Oh che bel castello! Ancora, con Un giorno a corte i visitatori/spettatori potranno godere di indimenticabili visite teatrali all'interno di Villa della Regina. Spettacoli anche al castello di Racconigi con C'era una volta nel giardino del re e teatro a cielo aperto in città con Torino Estate Reale. Quattro proposte di forte suggestione per rivitalizzare anche Palazzo Chiablese, con Teatro Classico e Teatro Musicale. Innovazione e storia si incontreranno grazie all'iniziativa Di Residenza in Residenza, che prevede che alcune compagnie artistiche vengano ospitate all'interno delle residenze e lascino traccia della loro attività performariva. Ultima importante e ambiziosa novità di quest’anno sono gli eventi dello Stupinigi Sonic Park, i concerti internazionali che si terranno alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Annoiarsi questa estate sarà davvero difficile, non resta che scegliere a quale spettacolo partecipare.