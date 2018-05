Al via i lavori per il completamento di Parco Dora Spina 3: costeranno oltre 4 milioni

TORINO - Ben 4 milioni e 400 mila euro. Sono i fondi che serviranno per realizzare i lavori dell’opera «Parco Dora Spina 3 - Lotto Valdocco Nord sub B», in un’area di circa 5 ettari, il cui avvio è stato deliberato nelle scorse ore dalla Giunta comunale. L’opera sarà finanziata con i fondi del Progetto AxTO.

LA TRASFORMAZIONE - In particolare, l’intervento completerà la trasformazione delle aree «ex industriali» esistenti nel Parco Dora che, ispirandosi a quello già realizzato nel contiguo lotto Valdocco Nord sub A, prevede la costruzione di ampie banchine alberate, la bonifica dell’area, la posa di arredi e giochi, la costruzione di rampe di raccordo e parapetti metallici.

I LAVORI - I lavori previsti sono suddivisi in categorie e vanno, ad esempio, dalle «opere di pulizia e preparazione», a quelle di «contenimento della sponda sinistra della Dora»; dai lavori di «movimento terra» a quelli «infrastrutturali» (con percorsi di collegamento ciclabile sulla direttrice di corso Mortara, viabilità e pavimentazioni del giardino attrezzato, costruzione di una passerella che affaccia su corso Principe Oddone).

NUOVI VIALI ALBERATI - Il progetto prevede inoltre, un impianto per lo smaltimento delle acque bianche del parco, uno per l’adduzione dell’acqua potabile e ancora, un nuovo arredo urbano composto, tra l’altro, da panchine, cestini, bacheche, portabiciclette, una nuova segnaletica. Si provvederà altresì a piantumare alberi che andranno a formare i viali alberati, nonchè a predisporre prati estensivi ornamentali. Infine verrà rettificato il tracciato esistente, realizzata una nuova rotonda ed un nuovo marciapiede.