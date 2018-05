Incidente in corso Trapani, motociclista di 26 anni grave all’ospedale Martini

TORINO - Un ragazzo di 26 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. Erano le 23.30 quando il giovane, a bordo del suo motociclo Kawasaki 500, stava percorrendo corso Trapani in direzione di piazza Rivoli. Giunto all’incrocio con corso Peschiera c’è stato lo scontro con una Volkswagen Golf che percorreva lo stesso corso nella direzione opposta e, giunto all’intersezione, aveva svoltato a sinistra in corso Peschiera.

SENZA PATENTE - Mentre il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Martini, il conducente della Golf, un uomo di nazionalità irachena, è stato identificato dalla polizia municipale che, oltre all’accertamento della regolarità del permesso di soggiorno e alla negatività dell’alcol test, hanno scoperto che guidava senza aver mai conseguito la patente. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro giudiziario e l’autovettura è stata sottoposta sia a sequestro giudiziario che a fermo amministrativo per tre mesi.

TESTIMONI - Al momento dell’incidente l’impianto semaforico dell’incrocio era funzionante. La municipale è alla ricerca di testimoni che possano aver visto il sinistro e aiutino a ricostruire l’accaduto (tel. 01101126509/10).