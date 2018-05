TORINO - Quattro condanne a un anno e otto mesi sono state pronunciate oggi, mercoledì 30 maggio, dal tribunale di Torino per il caso di Andrea Soldi. Il giovane torinese affetto da schizofrenia è morto il 5 agosto 2015, a 45 anni, durante un trattamento forzato in ospedale (TSO).



ANDREA SOLDI - Gli imputati sono un medico psichiatra e tre agenti della Polizia Municipale di Torino che all'epoca dei fatti procedettero all'intervento immobilizzando il paziente in piazzale Umbria. L'accusa nei confronti dei quattro è di omicidio colposo.