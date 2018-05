Dramma a Banchette, ingegnere si suicida gettandosi dal quarto piano

BANCHETTE - Dramma a Banchette, a pochi chilometri da Ivrea: A.B., ingegnere di 41 anni, si è suicidato gettandosi dal quarto piano della sua abitazione, una casa di via Castellamonte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Entrambi i genitori dell’uomo, giunti sul posto, si sono sentiti male e sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in ambulanza.