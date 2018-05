Regala la panna a un cliente: gelataio multato a Torino 

TORINO - Galeotta fu la panna sul gelato, è proprio il caso di dirlo. La gelateria Ciacci di corso Belgio a Torino è stato multata per aver omaggiato un cliente abituale della panna sul gelato. Stando a quanto lo stesso proprietario, Cristian Ciacci, ha raccontato ai microfoni della pagina Facebook 'Cosa succede' tutto sarebbe da ricondurre proprio a una coppetta con panna omaggio servita a un cliente abituale. Una volta uscito dalla gelateria il cliente sarebbe stato fermato dalla Guarda di Finanza, che non hanno trovato corrispondenza tra il prodotto consumato e l'importo sullo scontrino.



GELATERIA - «Il cliente ha acquistato due coppette da due euro e io ho omaggiato della panna una delle due coppette. Ho incassato 4 euro e ho emesso uno scontrino di 4 euro» ha spiegato Ciacci sentendosi nel giusto. Secondo i finanzieri invece lo scontrino avrebbe dovuto essere di 4 euro e 50 centesimi, vale a dire comprensivi della panna. «Mi hanno controllato tutto il locale e mi hanno fatto anche un altro verbale in cui si dice che è tutto in regola» ha aggiunto Ciacci. A questo punto contestare la multa richiederebbe tempo, che Ciacci non vuole sotrarre alla sua attività. La multa quindi dovrà essere pagata e, nel perggiore dei casi, si tratterà di circa 500 euro.