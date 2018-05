Blitz di polizia e carabinieri in zona Aurora: fermati 30 cittadini stranieri

TORINO - Ormai non si contano più i blitz e le retate delle forze dell’ordine nei luoghi di spaccio e di delinquenza: nella serata di ieri, numerosi agenti del Commissariato Dora Vanchiglia, coadiuvati da circa 50 operatori della Polizia di Stato e militari dell’Arma dei Carabinieri, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, dell’ RGT CC Moncalieri e dei CC della Compagnia Oltre Dora, hanno effettuato un’attività di controllo del territorio ad alto impatto disposta dal Questore Messina, finalizzata alla prevenzione ed alla repressione di tutte le attività illegali e i fenomeni delittuosi, come il degrado urbano e lo spaccio di stupefacenti.

IL CONTROLLO - Alle ore 20 circa, anche grazie al personale in borghese, gli agenti hanno iniziato a monitorare l’area dei giardini Alimonda, interessando tutti i lati della piazza onde evitare l’allontanarsi dei presenti. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, 50 grammi di stupefacente, fra marijuana ed hashish. Il controllo ha permesso di identificare 30 cittadini, tutti stranieri; 10 di essi sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sull’identità personale. Al termine, per 5 di essi, provenienti dall’Egitto, dal Gambia, Nigeria e Gabon, sono state avviate le procedure volte all’espulsione dal territorio nazionale. Nei confronti di una delle persone oggetto della predetta procedura, un cittadino egiziano di 20 anni, il Questore ha emesso l’immediato rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno; il giovane, infatti, ha numerosissimi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio; inoltre, a seguito della commissione di alcune rapine, perpetrate a fine 2017 all’interno del parco del Valentino in concorso con connazionali, era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, sostituita nel gennaio 2018 da quella del divieto di dimora nel comune di Torino. Situazioni che non gli hanno evitato di consumare altre rapine. Per questo motivo il soggetto è ora trattenuto al cpr.

ALTRE OPERAZIONI - Poco distante, il personale del Reparto Prevenzione Crimine, alle 19:15, ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 32 anni per una rapina perpetrata in lungo Dora Savona ai danni di un cittadino bengalese. La vittima, dopo essere stata colpita al volto con un mazzo di chiavi, è stata derubata del proprio cellulare ma ha opposto resistenza alla rapina, richiamando l’attenzione dei poliziotti in transito, che, vista la colluttazione in atto, sono intervenuti, fermando e arrestando l’autore del fatto. Il cellulare è stato poi rinvenuto e riconsegnato al legittimo proprietario che, nell’occorso, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni.