Palpeggia una donna sul bus 59/, arrestato molestatore

TORINO - Si è posizionato accanto a una donna iniziando a disturbarla, molestandola fisicamente. Un cittadino di nazionalità marocchina di 39 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia municipale.

MOLESTATORE SUL BUS - Il fatto è avvenuto su un autobus della linea 59/. I poliziotti stavano già seguendo il molestatore perchè indagato in stato di libertà per il reato di violenza sessuale nel 2015. Questi era salito e sceso dal 57, poi dal 18, poi dal 56 e infine, in piazza Statuto, era salito sul 59/. L’uomo si è posizionato in piedi accanto a una donna, nonostante il mezzo fosse quasi completamente vuoto e ha cominciato a molestarla provocando le sue ire.

L’ARRESTO - A questo punto il soggetto è sceso dal bus, sempre seguito dagli agenti e, raccolta la disponibilità della donna a presentare querela, lo hanno fermato e arrestato per la violenza sessuale compiuta.