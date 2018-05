Investe un anziano mentre esce dal parcheggio: pedone grave al Maria Vittoria

TORINO - Un uomo di 71 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maria Vittoria 32 dopo esser stato investito oggi pomeriggio, intorno alle 18, da un'auto. L'incidente è avvenuto in via Maria Ausiliatrice 32. Stando a una prima ricostruzione, il pedone, un cittadino marocchino, è stato investito da una donna di 30 anni italiana alla guida di un'autovettura elettrica Pininfarina. L'uomo è crollato a terra ed è stato immediatamente soccorso dalla donna, poi risultata negativa all'alcol test. Trasportato al Maria Vittoria, i medici si sono riservati sulla prognosi. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti agli Agenti della Polizia Municipale Torino del Comando VI Circoscrizione Barriera di Milano/Regio Parco/Falchera.