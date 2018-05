TORINO - Bryan Cristante continua ad essere uno dei pezzi più pregiati del prossimo calciomercato che fra poche settimane aprirà i battenti in Europa. Il centrocampista dell'Atalanta ha vissuto una stagione eccezionale con 9 reti messe a segno e la sensazione di trovarci di fronte ad un talento pronto a sbocciare e a diventare un pilastro della nazionale italiana per i prossimi dieci anni e più. Classe 1995, Cristante abbina buone qualità tecniche, altezza, fisico da combattimento ed un'attitudine all'inserimento offensivo che lo rendono uno dei pericoli maggiori nell'area di rigore avversaria. Logico che sull'ex milanista si stiano concentrate le attenzioni dei principali club italiani ed anche di qualcuno estero a cui certamente non sarà sfuggita l'evoluzione del calciatore atalantino.

Destinazione incerta

Favorita era e probabilmente è ancora la Roma che prima di tutti si è mossa per il centrocampista dell'Atalanta con cui ha trovato un accordo di massima e che andrebbe a rinforzare notevolmente il centrocampo giallorosso. Ma attenzione a ciò che è accaduto, anzi che non è accaduto, nelle ultime ore: la dirigenza romanista era pronta a chiudere con quella bergamasca per assicurarsi Cristante, ma la cifra totale pattuita dai capitolini non convince i nerazzurri poichè, al di là del contante, l'Atalanta non gradisce la contropartita tecnica offerta dalla Roma, ovvero l'attaccante francese Defrel, reduce da una pessima stagione a Roma con un gol appena realizzato ed infortuni a catena. L'Atalanta vorrebbe a questo punto solo soldi o altri calciatori della scuderia giallorossa (Tumminello o Bruno Peres), motivo per cui la situazione vive una fase di stallo nella quale potrebbe inserirsi prepotentemente la Juventus che pure farebbe carte false per portare Cristante alla corte di Allegri e che potrebbe pareggiare la cifra offerta dalla Roma (30 milioni di euro totali) con l'aggiunta di un paio di contropartite molto gradite ai bergamaschi da scegliere fra Sturaro, Kean e Cerri. Juve che al momento studia le mosse da compiere e butta l'occhio ad un affare che sembrava sfumato e che potrebbe invece ora riaprirsi quasi totalmente.