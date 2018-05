TORINO - Si stava filmando mentre attraversava una cascata agganciato a una fune quando è precipitato nel torrente, ingrossato a causa del maltempo. E' morto in questo modo un giovane artista circensa, A. C. di appena 20 anni nella località di Goja del Pis. L'amico che era con lui per realizzare il video per partecipare a un concorso è sopravvissuto ed è stato portato all'ospedale di Rivoli ancora sotto choc.

TRAGEDIA - Alla cascata di Almese e intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte con le squadre di Bussoleno (Torino) da terra e un'eliambulanza.

Stando a quanto è emerso fin ora, entrambi i ragazzi sono caduti in acqua, uno è affogato l'altro è riuscito a mettersi in salvo ed è stato trasportato in ospedale dove è ricoverato per ipotermia. La salma dell'amico, recuperata dai Vigili del Fuoco, sarà trasportata a valle dal soccorso alpino. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Rivoli.