TORINO - Un McDonald's al posto degli sportelli della banca Unicredit: è questa la mini rivoluzione che interesserà la storica piazza Santa Rita della Circoscrizione II. Tuttavia, l'arrivo delle patatine fritte al posto degli sportelli bancari non ha fatto contenti proprio tutti: diversi residenti (soprattutto pensionati) sono preoccupati che la piazza, un tempo tranquilla e ben frequentata, possa diventare un trafficato luogo di bivacco. Nulla di certo si può ancora dire in merito alla data di apertura del fast food, quel che è certo è che gli operai sono a lavoro e che le vetrine all'angolo con via Barletta, disabitate da oltre 2 anni, ospiteranno le cucine del famoso marchio.

MCDONALD'S - Stando ad alcune indiscrezioni, il McDonald's di piazza Santa Rita dovrebbe aprire i battenti del giro di pochi mesi. Si sono dimostrati ottimisti i commercianti di zona che vedono nella nuova apertura la possibilità di un maggior flusso di clienti. E' lo stesso presidente dell’Associazione commercianti di via Barletta a tendere una mano in direzione della nuova attività, che ritiene non interferirà con il lavoro dei ristorazione adiacenti.