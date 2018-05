Venerdì e sabato il concerto di Vasco Rossi a Torino: potenziati i mezzi Gtt

TORINO - Count down per il concerto di Vasco Rossi a Torino: la rockstar di Zocca si esibirà allo stadio Grande Torino venerdì 1 e sabato 2 giugno in un concerto attesissimo, che richiamerà migliaia di fan del Blasco nella città della Mole. Per evitare disagi, Gtt ha deciso di potenziare i mezzi pubblici che passano nei pressi dello stadio.

LE MODIFICHE - L’incremento riguarderà le linee 4, 10, 14 e 17: più mezzi prima e dopo il concerto, per facilitare l’arrivo delle persone e il deflusso. Inevitabili anche alcune modifiche alla viabilità: via Filadelfia rimarrà chiusa tra corso Agnelli e piazzale San Gabriele. Da Gorizia saranno deviate le linee 17 e 17 sbarrato come segue: da corso Sebastopoli i bus percorreranno corso Galileo Ferraris, piazzale Costantino il Grande, corso Monte Lungo, corso IV Novembre e in corso Sebastopoli riprenderanno il percorso normale. Le modifiche saranno valide dalle 9.00 di venerdì 1 giugno fino a fine servizio di sabato 2 giugno. In entrambe le direzioni.