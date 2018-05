Donna musulmana picchiata violentemente dal marito: «Non puoi uscire di casa»

TORINO - Dopo diverse segnalazioni relative a un violento litigio in atto, gli agenti della Squadra Volante si sono recati a casa di una famiglia di cittadini marocchini residenti nel quartiere San Donato. Gli operatori, al loro arrivo presso l’alloggio, hanno sentito urla e rumori provenienti dall’interno e hanno subito capito che qualcosa non andava.

DONNA PICCHIATA - Ad aprire la porta è stata una donna di 27 anni con viso e collo feriti e in evidente stato di choc. La vittima ha riferito che per futili motivi, nati dalla sua richiesta al marito di uscire dopo il tramonto (come prevedono le regole del Ramadan) quest’ultimo l'ha aggredita con schiaffi e pugni arrivando anche a cingerle il collo con le mani. La donna necessitava di cure mediche, pertanto è stata trasportata in ospedale dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. Il marito è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia poiché è stato appurato che le consentiva di uscire di casa raramente, solo per fare la spesa accompagnata da lui, mentre negli altri momenti della giornata la donna veniva chiusa a chiave in casa dal marito .