Meteo a Torino: un giorno di tregua, ma nel weekend tornano i temporali

TORINO - I torinesi sembrano essersi ormai rassegnati a temporali forti e rovesci improvvisi e, purtroppo, i prossimi giorni non riserveranno troppe sorprese rispetto a questi giorni. Anzi. L’unica giornata di tregua dal maltempo sembra essere quella di domani, venerdì 1° giugno, poi nel fine settimana a farla da padrone saranno sempre i temporali.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Ma vediamo nel dettaglio il meteo a Torino: venerdì 1° giugno un timido sole, alternato a nuvole, «scalderà» Torino. Le temperature saranno comprese tra 14 e 24 gradi, ma non dovrebbe piovere. Sabato invece, dopo un inizio di giornata positivo, sono infatti previste nuovamente piogge nel tardo pomeriggio. Anche in questo caso i termometri non saliranno mai sopra quota 24 gradi. Le previsioni meteo peggiori riguardano però domenica 2 giugno, festa della Repubblica, quando sono attesi forti temporali come già accaduto negli scorsi giorni. Insomma, giugno sembra possa iniziare come il mese di maggio: all’insegna della pioggia.