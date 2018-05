Con un tasso alcolico sei volte superiore al consentito si schianta in corso Trapani di prima mattina

TORINO - Guidava con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito dalla legge (3,2 g/l) e, di prima mattina, si è schiantato contro quattro auto regolarmente parcheggiate in corso Trapani (all’altezza del civico numero 15) e contro un bidone della spazzatura. Ora sono guai per l’automobilista che si trovava al volante di una Mercedes station wagon: la polizia municipale lo ha già denunciato, gli ha sospeso la patente e sequestrato il mezzo, ma il bilancio della mattinata poteva essere ben peggiore se su quel marciapiede fossero transitati alcuni pedoni. Per spostare i veicoli e riportare la situazione alla normalità è stato necessario chiudere il controviale di corso Trapani tra via Lera e via Bardonecchia.