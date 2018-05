Un nuovo store nel centro di Torino: Pandora «sbarca» in via Roma

TORINO - Pandora arriva nel cuore di Torino, a due passi da piazza San Carlo: l’azienda specializzata in produzione e distribuzione di gioielleria, fondata nel 1982, sta infatti per aprire un negozio in via Roma angolo via Bertola.

IL NUOVO NEGOZIO - Sono tanti i lettori, soprattutto donne, che ci hanno chiesto incuriosite alcune informazioni. Dopo aver tolto i teloni dalle vetrine, finalmente il mistero è stato svelato: Pandora prenderà il posto di Pinko in via Roma angolo via Bertola. Il punto vendita è molto ampio, quattro vetrine di cui due su via Roma e due su via Bertola. L’apertura è prevista per le prossime settimane, ma la data ufficiale non è ancora stata svelata: molto probabilmente è necessario aspettare che vengano svolti i lavori di ristrutturazione del negozio. Quel che è certo è che l’attesa, tra le tante «signorine» e «signore» che amano i gioielli Pandora è tantissima.