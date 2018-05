Nevicate record, a Prali impianti aperti anche nel week end del 2 giugno

PRALI - Sabato e domenica 2 e 3 giugno, a Prali, si scierà. E’ la notizia, piuttosto incredibile, che la stazione sciistica in Val Germanasca ha dato in queste ore, lanciando l’hashtag #Noallaprimavera. L’obiettivo è coronare la precedente stagione, caratterizzata da eccezionali nevicate sulle Alpi.

GLI ORARI E LE PISTE - Gli impianti sciistici saranno quindi aperti per consentire le discese sulle piste più alte, ancora ricoperte dalla neve. Si scierà - l’1 e il 2 giugno - solo al mattino, su Pian Alpet e, più su, sul Bric Rond che arriva a quota 2540 metri. Si scierà domenica anche in Val d’Isère, in Francia, dove si apre la stagione dello sci estivo, al contrario di Prali dove il via libera del è, di fatto, un prolungamento di quella invernale.