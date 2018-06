TORINO - Sarà indubbiamente il colpo dell'estate 2018 (Cristiano Ronaldo a parte): attorno al nome di Sergej Milinkovic-Savic gira praticamente tutta l'Europa del grande calcio, dall'Italia alla Spagna passando per Francia ed Inghilterra. Il centrocampista della Lazio è l'oggetto del desiderio anche della Juventus, l'unico club italiano che può ambire al serbo, valutato oltre 100 milioni di euro dal presidente Lotito che non vede l'ora di intascare una cifra da capogiro per un calciatore preso per pochi spiccioli e diventato in breve tempo il centrocampista più forte della serie A, capace di abbinare tecnica, fisicità, abilità balistiche e personalità. Trattenerlo per la Lazio appare impossibile, ma Lotito non è uomo che scende a compromessi: i suoi calciatori vanno pagati quanto lui chiede, altrimenti restano dove sono.

Tattica

Giuseppe Marotta è da mesi al lavoro per trovare la strategia giusta che aggiunga un altro campione alla rosa di Massimiliano Allegri che il prossimo anno punterà a conquistare l'ottavo scudetto di fila e quella Coppa dei Campioni che a Torino manca dal 1996. Il compito è arduo per il dirigente bianconero, Lotito accetta pochi compromessi e ancor meno contropartite tecniche, per cui sarà difficile convincerlo con un'ottantina di milioni più i cartellini di Sturaro, Audero o Cerri: servono soldi veri, serve una cifra altissima che potrebbe sfiorare i 130 milioni di euro, una somma che la Juventus è pronta a reperire col sacrificio di Gonzalo Higuain (sempre più proiettato verso il Chelsea) e quello di non arrivare ad altri obiettivi ritenuti importanti ma minori, come ad esempio Cristante, Chiesa e Politano; il serbo graverebbe meno del centravanti argentino sul bilancio della società, potendo addirittura arrivare a percepire il triplo dell'ingaggio ora elargito dalla Lazio. L'impresa è ardua, gli avvoltoi esteri sono sempre in agguato, ma l'intenzione della Juventus è quella di aggiungere un grande pezzo ogni anno, avere un obiettivo primario da perseguire e che alzi ancora di più il livello tecnico della squadra; Milinkovic-Savic è il sogno proibito, ma poi neanche tanto, dei bianconeri, pronti a tutto pur di lasciarlo in Italia portandolo però qualche centinaia di chilometri più a nord di Roma.