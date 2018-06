GENOVA - Mattia Perin è l'obiettivo numero uno della Juventus per il ruolo di portiere, di vice Szczęsny, dopo l'addio a Gianluigi Buffon e l'esigenza condivisa da Marotta ed Allegri di avere due estremi difensori di pari livello o quasi, senza abbassare la competitività della porta bianconera in caso di assenza del polacco, in fondo quanto già accaduto quest'anno quando la differenza non si è sentita nè in caso di presenza di Buffon e sia in caso di presenza di Szczęsny. Perin è considerato ormai maturo ed affidabile, accetterebbe il ruolo di dodicesimo pur di potersi confrontare con un club fra i migliori d'Europa, con l'obiettivo di giocare tutta la Coppa Italia e qualche gara in campionato e Coppa Campioni, arrivando a calcare palcoscenici finora solamente sognati, oltre a mantenere la posizione in Nazionale con la convocazione in azzurro praticamente scontata per il portiere nato a Roma.

Segnali

Che Perin lascerà Genova lo sanno ormai tutti, così come che la sua prossima destinazione sarà quasi certamente la Juve: il Napoli, del resto, ha virato sul portoghese Rui Patricio, il Milan (che rischia sempre di perdere Donnarumma) si è cautelato da mesi con l'arrivo di Reina, e le opzioni estere non fanno impazzire il portiere genoano che ormai vede solo bianconero di fronte a sé. Genoa e Juventus continuano a trattare, i liguri aspettano ancora le contropartite tecniche adeguate, i campioni d'Italia non hanno fretta di chiudere, consci del sì del calciatore e di una posizione di vantaggio nella trattativa; nel frattempo, però, il club rossoblu si cautela con l'acquisto quasi definito con contratto di due anni di Federico Marchetti, ormai fuori rosa nella Lazio e desideroso di rimettersi in gioco in serie A. Col romanista Skorupski verso la Sampdoria, Marchetti è un'occasione che il Genoa non vuole lasciarsi sfuggire per lasciare quasi invariato il livello di competitività della propria porta, in attesa del passaggio di Perin alla Juventus, sempre più vicino.