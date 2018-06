STRAMBINO - E' stato segnalato oggi, venerdì primo giugno, un caso di sospetta tubercolosi presso la scuola elementare Dalla Chiesa di Strambino (TO). Dall'istituto fanno sapere che sono state immediatamente attivate le procudere del caso: screening per i compagni del bambino (o della bambina) e per i docenti che ne sono venuti a contatto.

TUBERCOLOSI - Sulla base degli esami verranno attivate le misure di profilassi antibiotiche necessarie. Nel frattempo, il piccolo paziente è stato ricoverato e non sembra essere in pericolo di vita.