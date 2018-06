Torino non dimentica Erika Pioletti: domenica 3 giugno cerimonia in piazza San Carlo

TORINO - Torino non dimentica Erika Pioletti, la donna che ha perso la vita durante la tragica notte del 3 giugno 2017. A un anno di distanza dagli incidenti verificatisi durante la finale di Champions League, si svolgerà una cerimonia alla presenza dei familiari di Erika e delle autorità cittadine.

CERIMONIA ALLE 11:30 - L'appuntamento è fissato per le ore 11:30 nel Salotto di Torino: vi sarà il Gonfalone della Città e, in sua memoria, sarà apposta una corona floreale nel punto in cui Erika Pioletti ha perso la vita. Per il momento niente targa commemorativa dunque. A causa della lentezza burocratica, non è prevista l'istallazione di alcuna targa, nonostante l'amministrazione sia d'accordo nell'apporla: la speranza è che non debbano passare troppi anni per vedere in piazza San Carlo un simile riconoscimento per l'unica vita spezzata in quella maledetta notte.