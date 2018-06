Torino-Roma, nuovo volo da Caselle: giorni e orari della tratta aerea

TORINO - Tutte le strade portano a Roma, anche le tratte aeree. Buone notizie per i torinesi o per chi si muove tra la città della Mole e la capitale: a partire dal 1° ottobre 2018, sarà operativo un nuovo volo tra Torino e Roma. Ad annunciarlo è la compagnia aerea Blue Panorama, che proprio da quel giorno assegnerà un aeromobile presso lo scalo torinese, una base operativa di importanza cruciale per la crescita negli anni a venire.

TORINO-ROMA, LA TRATTA - L’aeromobile basato a Torino, un Boeing 737-800 Next Generation da 189 posti, verrà innanzitutto impiegato per servire la rotta Torino-Roma con 24 voli alla settimana a partire dal 1 ottobre.

Di seguito giorni e orari del volo:

- TORINO-ROMA: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 07:00; lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica alle ore 18:15.

- ROMA-TORINO: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 09:00; lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica alle ore 20:15.

I PROGETTI DI BLUE PANORAMA AIRLINES - Le frequenze sono studiate per andare incontro sia all’utenza business, permettendo l’andata e ritorno in giornata, sia per chi viaggia per motivi di turismo o per visitare amici e famigliari il fine settimana. «Siamo molto orgogliosi di offrire ai viaggiatori una rotta tanto importante come la Torino-Roma-Torino negli orari più richiesti dall'utenza e con tariffe altamente competitive – ha commentato Giancarlo Zeni, Amministratore Delegato di Blue Panorama Airlines. «Apriremo inoltre una nuova base a Torino e auspichiamo che questo ci permetterà di incrementare ulteriormente le attività, già numerose, con l’aeroporto di Torino grazie alla collaborazione con SAGAT». Inoltre il prossimo 2 giugno Blue Panorama Airlines inaugura il nuovo collegamento diretto Torino-Cagliari, che verrà operato per tutto il periodo estivo ogni martedì, giovedì, sabato e domenica, che si aggiunge al consolidato volo per Tirana ogni martedì, giovedì, sabato e domenica.