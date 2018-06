Meteo weekend: torna il sole dopo giorni di pioggia, ma non durerà 

TORINO - E' un'estate che sembra non arrivare mai, quella toriense. Eppure dopo una settimana caratterizzata da piogge frequenti e bombe d'acqua che hanno causato non pochi disagi, la rimonta dell'alta pressione su tutta la penisola porta un fine settimana soleggiato. I tecnici dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) però mettono in guardia: attenzione all'instabilità pomeridiana.

METEO - «Domenica 3 giugno un minimo in quota si sposterà sul Golfo del Leone convogliando flussi umidi e instabili dai quadranti meridionali sul Piemonte che causeranno un peggioramento del tempo» si legge sull'ultimo bollettino meteo dell'ARPA, «in particolare nel pomeriggio e in serata, che si protrarrà anche nella giornata di lunedì».