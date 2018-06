TORINO - Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco in un condominio sito in via Vallero al civico 2 nel quartiere di Barriera Milano. Stando a quanto è emerso fin ora, pare che siano stati proprio alcuni condomini a lanciare l'allarme dopo aver avvertito un odore fortissimo e anomalo.

INTOSSICAZIONE - La macchina dei soccorsi si è messa in moto intorno alle 20 di ieri sera, sabato 2 giugno. Evacuati i venti condomini che si trovavano all'interno dello stabile. Pare che alcuni di loro presentasseto segni di intossicazione, dati da una sostanza urticante non ben definita.