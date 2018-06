TORINO - Stavano transitavano in via Nizza, all’altezza dell’incrocio con via Cellini, quando hanno visto un uomo a torso nudo inseguito da un’altra persona. A quel punto i poliziotti sono intervenuti e hanno fermato il fuggitivo. Di lì a breve è arrivata anche una terza persona che ha raccontato alla Polizia che cosa era successo.

PNEUMATICO - Il terzo uomo ha raccontato che, recatosi in piazza Graf per riprendere l’auto, aveva notato la gomma anteriore forata. Mentre la stava cambiando, era stato avvicinato da un uomo il quale, con una mossa fulminea, gli aveva strappato il borsello. La vittima si è quindi messa all’inseguimento del rapinatore riuscendo a raggiungerlo in piazza Carducci. Una volta bloccato però è stato colpito con una violenta gomitata che lo ha fatto cadere per terra. In questo frangente è riuscito a recuperare il borsello sebbene privo del portafogli. A questo, un passante che ha asssitituo a tutta la scena si è lanciato all'inseguimento dell’uomo. Alla luce dei fatti, il reo, un cittadino tunisino di 35 anni, con precedenti di polizia per reati simili, è stato arrestato per rapina.