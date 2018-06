TORINO - Ancora sequestri presso il mercato del Libero Scambio, "Barattolo" di via Carcano. Oggi, domenica 3 giugno, gli agenti del Comando Porta Palazzo hanno proceduto al sequestro amministrativo di merci e sanzionato 4 venditori con 166,66. Il motivo? Sempre lo stesso: mettere in vendita merce nuova o non usata.

MERCATO DI LIBERO SCAMBIO - Nello specifico sono state sequestrate, a carico di un operatore di nazionalità serba, 160 tovagliette in plastica e 2 pneumatici per auto marchio Pirelli, a carico di un operatore di nazionalità ghanese 30 confezioni calze donna, 3 confezioni schiuma da barba, 1 attrezzo per disegno tecnico, 1 lampadina Philips e 10 matasse di filo, a a carico di un operatore di nazionalità marocchina 7 confezioni di articoli per la casa, 5 confezioni di figurine musicali, 5 confezioni articoli da ferramenta e 2 porta cellulari e, a carico di un operatore di nazionalità ivoriana 85 pacchetti di bigiotteria varia, 1 porta lampade, 1 confezione cavi USB, 1 spugna autolucidante e 1 confezione di guarnizioni.