Scivola da un albero e resta infilzato in una cancellata: 13enne operato al Regina Margherita

TORINO - Ha solo 13 anni il ragazzino di Savigliano (CN) che nel pomeriggio di ieri, sabato due giugno, è rimasto infilazato in una cancellata, dopo essere scivolato da un albero. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che, nonostante gli sforzi, in un primo momento pare non siano riusciti a rimuovere del tutto la sbarra di ferro.

REGINA MARGHERITA - Il ragazzino è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, dove è stato operato nella notte. La squadra del professor Antonio Andreacchio ha lavorato 'no stop' per estrarre il pezzo di lamiera dal braccio del giovanissimo. Da quanto si apprende, il bambino è al momento ricoverato nel reparto di chirurgia, in prognosi riservata in via precauzionale.