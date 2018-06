Vasco live a Torino: sequestrate oltre 3mila bottiglie di vetro in due giorni

TORINO - La due giorni di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico ha messo a dura prova la polizia municipale di Torino che ha presidiato la zona con oltre 300 uomini. Il bilancio finale che si va ad aggiungere all'importante sforzo per assicurare il regolare afflusso e deflusso degli spettatori consiste in 15 sanzioni amministrative per violazioni alle norme commerciali, 3 sequestri amministrativi di merce non deperibile, 5 sequestri giudiziari, 3 denunce per inosservanza a ordini impartiti dall'Autorità, 2 denunce per ricettazione e falsificazione marchi, 12 rinvenimenti di merce non deperibile, per un totale di 3.157 pezzi sequestrati o rinvenuti di cui 297 bottiglie in vetro, 569 pezzi di merce contraffatta varia, 2.291 pezzi venduti senza autorizzazione (scarpe-giubbotti-braccialetti, gadget e bottiglie acqua in plastica).

POLIZIA - Anche la divisione PAS della Questura di Torino era operativa in occasione dei concerti e, complessivamente, nelle due serate, ha denunciato 19 persone. Undici per contraffazione e ricettazione, 8 per inosservanza di provvedimenti dell'autorità poiché vendevano bottiglie in vetro. In toale la Polizia di Stato ha sequestrato quasi 3500 bottiglie in vetro e 238 capi contraffatti con l'immagine del cantante Vasco Rossi. Nelle due giornate, gli agenti della Divisione PAS hanno anche elevato 22 sanzioni amministrative: 19 per vendita ambulante senza licenza e 3 per vendita abusiva di biglietti.