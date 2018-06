Inutile la corsa verso l’ospedale Cto, donna muore dopo essere stata investita da un’auto

SALASSA - Incidente mortale nel fine settimana nel Canavese. A perdere la vita è stata una donna di origine cinese, residente a Cuorgnè, di 66 anni. Lo scontro che le è costato la vita è avvenuto intorno alle ore 14 di ieri sulla ex statale 460 tra Salassa e Valperga, in località San Martino: la donna è stata travolta da una Renault Clio che stava viaggiando in direzione di Torino.

Per la sessantaseienne non c’è stato nulla da fare. A bordo della vettura c’era una coppia di coniugi che si è subito fermata per tentare di prestare soccorso. Entrambi sono rimasti illesi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118 sia con un’ambulanza che con l’elisoccorso. Nonostante il volo verso il Cto di Torino, la donna è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. In un primo momento per i carabinieri, che indagano sull’accaduto, è stato impossibile identificare la vittima perché sprovvista di documenti.