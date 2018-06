Incidente di prima mattina in via Cibrario, un tram della linea 13 investe un pedone

TORINO - Poteva andare molto molto peggio. Questa mattina un uomo è stato urtato da un tram della linea 13 che stava transitando in via Cibrario, non distante da piazza Statuto. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo stesse attraversando la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali quando è avvenuto l’incidente: il macchinista del tram ha immediatamente arrestato la corsa del mezzo pubblico per prestare soccorso.

Le condizioni dell’uomo non dovrebbero essere gravi, anche se è stato trasportato al pronto soccorso con diverse contusioni.

In via Cibrario sono intervenuti sia gli agenti di polizia municipale della Squadra Infortunistica che l’ambulanza, i vigili del fuoco e i tecnici di Gtt. I passeggeri sono stati fatti scendere e il tram è rimasto fermo a lungo.