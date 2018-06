Non gradisce l'articolo, candidato sindaco di Orbassano aggredisce giornalista

ORBASSANO - Aggressione ieri pomeriggio a Orbassano, in piazza Umberto I, tra un giornalista dell’Eco del Chisone, Paolo P. e il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali per la lista civica L’Onda Orbassanese Carmelo L.R.

L’ARTICOLO - Secondo le prime ricostruzioni pare che Carmelo L.R. non abbia particolarmente gradito un articolo scritto dal cronista uscito sull’ultimo numero settimane dell’Eco del Chisone del 30 maggio scorso, all’interno del quale è stato evidenziato un episodio relativo al passato del candidato, quando era stato sorpreso dai carabinieri in stato di ebrezza e in possesso di un coltello.

L’AGGRESSIONE - L’aggressione è avvenuta intorno alle 12.30, a Orbassano, quando il giornalista Paolo P. stava chiacchierando con alcuni esponenti politici in merito alle ultime sensazioni in vista delle imminenti elezioni comunali. Il candidato Carmelo L.R. si sarebbe avvicinato al cronista scagliandosi poi contro di lui. Lo avrebbe preso per il collo iniziando a minacciarlo e insultarlo. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Rivoli con ferite giudicate guaribili in un giorno, mentre il candidato sindaco è stato denunciato presso la stazione dei carabinieri di Orbassano.