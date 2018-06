Prenota l'aereo su internet, ma il volo non c'è: truffa per l'atleta torinese di powerlifting

TORINO - Oltre il danno anche la beffa. Una vicenda che ha dell’incredibile quella accaduta a Daniele Morfino, torinese, 41 anni, atleta mondiale di powerlifting, una particolare disciplina di sollevamento pesi della quale Daniele è diventato campione nel 2007 e nel 2012. Da mesi si stava allenando per partecipare ai Campionati del mondo di «Single lift», a Malta, ma quando è arrivato all’aeroporto di Linate, il volo che aveva prenotato su internet non c’era.

IL VOLO NON C’ERA - Il fatto è avvenuto lo scorso 31 maggio. Daniele, osteopata in un centro fisioterapico di via Botticelli, aveva prenotato il biglietto aereo per partire alla volta di Malta, dove si sarebbe svolto il campionato, insieme alla sua famiglia. Prima la ricerca del volo sul sito internet di eDreams, poi il pagamento, con relative mail di conferma. Ma quando Daniele è arrivato all’aeroporto di Linate, l’amara sorpresa: il volo previsto per le 15.40 non era neppure segnato sul tabellone delle partenze. Daniele racconta la vicenda nei minimi dettagli attraverso un video, pubblicato sul suo profilo Facebook.

NESSUNA SPIEGAZIONE - Nonostante le innumerevoli chiamate al centro assistenza, Daniele non è ancora riuscito a capire quanto accaduto. La fattura relativa la pagamento avvenuto e le mail di conferma, però, ci sono tutte. La compagnia gli ha anche proposto un volo all’ultimo minuto, con un prezzo esorbitante, che lui ha giustamente rifiutato. Oltre ad aver perso i soldi, circa 1200 euro, Daniele ha dovuto rinunciare al suo sogno. «Ma ora ci penseranno gli avvocati - dice -. Voglio giustizia».