Camion perde il controllo e finisce contro il guard rail: traffico in tilt in tangenziale 

TORINO - Traffico in tilt in tangenziale, all'altezza dello svincolo Torino - Savona, a causa di un camion che ha perso il controllo ed è finito contro il guard rail. Complice l'asfalto bagnato, l'autista del mezzo avrebbe perso aderenza sull'asfalto finendo per urtare la barriera.

CAMION - Fortunatamente l'uomo non ha riportato danni seri. Sul posto i Vigili del Fuoco sono a lavoro per ristabilire la circolazione. L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo di oggi, lunedì 4 giugno, in frazione Bauducchi. Il tir ha ostruito l'intera carreggiata, causando non pochi problemi di viabilità.