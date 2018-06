«Tastè Turin»: a Eataly Lingotto la festa della Torinesità

TORINO - Una festa della Torinesità, un palcoscenico dedicato alle eccellenze culinarie e culturali della nostra città: è tutto pronto per «Tastè Turin», evento ospitato da Eataly Lingotto lunedì 11 giugno, in occasione del Bocuse d'Or Europe 2018, la competizione internazionale di alta cucina ideata da Paul Bocuse che arriva per la prima volta in Italia.

TASTE' TURIN - Per accompagnare la competizione, Eatly Lingotto organizza una serata ricca di appuntamenti per celebrare la Torinesità: nei ristorantini saranno ospiti alcuni ristoranti selezionati dalla guida di EDT "I Cento", ci sarà una competizione in cucina, per sfidarsi con piatti rigorosamente torinesi, un concerto del gruppo storico Gli Statuto e molto altro.

Di seguito il programma completo della serata:

Eataly incontra "I Cento

" Una cena Eatinerante curata da rinomati ristoranti torinesi inseriti all'interno della guida de "I Cento di Torino 2018" scritta e curata da Alessandro Lamacchia, Luca Iaccarino e Stefano Cavallito (EDT, novembre 2017). I protagonisti della serata: Ballatoio - Bistrot di ringhiera, Via Principe Amedeo 22 - Torino Il Chiosco dello Zoo, Via Eusebio Bava 30 - Torino La Limonaia, Via Mario Ponzio 10 - Torino Les Petites Madeleines c/o Turin Hotel, Via Sacchi 8 - Torino Osteria le Putrelle, Via Valperga Caluso 11 - Torino Panini Di Mare Torino, Piazzetta Andrea Viglongo - Torino Settesì, Via Andrea Provana 3/B - Torino

Il premio Tastè Turin

Una speciale sfida tra i fornelli pensata per tutti gli amanti della tradizione torinese. Come funziona? Inizia a pensare ad una ricetta che per te rappresenta la cultura culinaria della nostra città (un primo, un secondo, un contorno o un dolce), e mandala via email all'indirizzo tasteturin@eataly.it. Vuoi mettere alla prova la tua creatività? L'iscrizione è gratuita: una giuria di esperti del settore giudicherà tutte le proposte in gara. In palio, per il primo classificato, un Menu degustazione per due persone presso il Ristorante Casa Vicina a Eataly Lingotto, 1 Stella Michelin. Ci sarà anche il premio speciale "Le Strade di Torino", per il piatto più fotogenico.

Tastè Turin presenta CasaOz

La sera dell'11 giugno saranno presenti anche i volontari di CasaOz, importante realtà torinese che ogni anno offre un sostegno concreto ai bambini malati e alle loro famiglie, provenienti da oltre 40 paesi del mondo. Questa sarà l'occasione per conoscere tutte le loro attività che portano avanti ormai da 10 anni.

Musica Live acustico - Gli Statuto

Con oSKAr (voce), Naska (batteria), Enrico Bontempi (chitarra), Rudy Ruzza (basso) Come ogni festa che si rispetti, non mancherà l'intrattenimento musicale: per una serata speciale saranno presenti Gli Statuto, la famosa band torinese che festeggia 35 anni di carriera, celebre per canzoni come "Abbiamo vinto il Festival di San Remo", "Qui non c'è il mare", "Facci un goal", "Bella come il sole». Durante la serata ripercorreranno i loro più grandi successi, iniziati con lo ska e poi fusi con il soul e il powerpop.

Torneo calcio Balilla Toret - Reloaded

Domenica 10 giugno, il Cortile del Maglio di Torino ospita il Torneo di Calcio Balilla Toret: il giorno successivo, a Eataly faranno tappa i vincitori dell'edizione 2018, pronti a sfidare tutti gli appassionati presso le sale del bar di Eataly.

Inaugurazione della Sala Dominici

Lunedì 11 giugno verrà inaugurata la Sala Dominici, che sostituirà l'attuale Sala Savoia: in diretta radiofonica su Radio Grp, sarà possibile scoprire la storia di Renato Dominici, da cui la sala prenderà il nome.

Degustazioni Made in Turin

Per tutta la giornata, un ciclo di degustazioni gratuite a cura degli amici produttori, alla scoperta delle grandi eccellenze torinesi. Tra i tanti, Pepino, Molecola, Caffè Vergnano.

I vini e i cocktail di Tastè Turin

Per l'occasione saranno presenti in negozio anche alcuni dei grandi produttori vitivinicoli della Provincia, che racconteranno le loro specialità e le faranno naturalmente degustare. Per gli amanti dei cocktail, invece, le specialità dello Swing Cocktail Bar di Torino, realizzate sul momento.