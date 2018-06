Black out nella zona nord ovest di Torino: persone bloccate in quattro ascensori

TORINO - Momenti di tensione oggi nella zona Nord Ovest di Torino a causa di un black out avvenuto nel primo pomeriggio che ha lasciato senza elettricità quasi tutta la zona. Non si registrano particolari disagi, ma diverse persone sono rimaste bloccate in quattro ascensori: immediati gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno liberato le persone bloccate. Il guasto, che ha riguardato alcuni cavi della centrale Martinetto, è stato riparato dai tecnici dell’Iren.