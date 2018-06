ToBike compie 8 anni: tutte le iniziative per festeggiare un compleanno unico

TORINO - ToBike compie otto anni: si, sono passati ben 8 lunghi anni da quando le bici gialle hanno «invaso» la città, dando ai torinesi l’opportunità di spostarsi in assoluta comodità e velocità durante le loro giornate. In un anno molto particolare per il bike sharing in Italia e anche a Torino, che ha visto il debutto dei nuovi sistemi freefloating, ToBike ha quindi deciso di festeggiare il compleanno con tantissime sorprese e iniziative decisamente interessanti.

COME VINCERE I PREMI - #TOBIKEOTTOPUNTOZERO, questo il titolo e l’hashtag di riferimento dell’evento, vuole evidenziare come questo compleanno rappresenti un nuovo punto di partenza per [TO]Bike. Il compleanno vuole essere un momento di festa da condividere con tutti gli utenti e tutta la città, un motivo di orgoglio per [TO]Bike per sottolineare ancora una volta che è presente, è attivo, è vivo, oggi più che mai. La festa è iniziata con #GIFTOTTOPUNTOZERO, la caccia al tesoro organizzata per le vie di Torino. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno [TO]Bike ha deciso di riproporla con tante sorprese in più. I tesori sono regali speciali messi a disposizione dai partner, o meglio, dagli amici di [TO]Bike, Baratti&Milano, Colti – Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti, Decathlon Torino Centro, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Lurisia, Teatro Stabile di Torino e Turismo Torino e Provincia. Grazie a questi brand la #GIFTOTTOPUNTOZERO sarà ancora più interessante, il meccanismo è semplice: durante la settimana dei festeggiamenti, dal 4 all’8 giugno saranno posizionati degli stickers speciali sulle biciclette del servizio, l’utente che trova l’adesivo personalizzato con l’immagine di uno dei partner vince il premio corrispettivo. Ai fortunati vincitori basterà in seguito recarsi presso lo store di Via Santa Chiara 26/F a Torino per ritirare il premio.

SORPRESE E INIZIATIVE - Le sorprese non finiscono certo qua. Come detto la festa vuole coinvolgere non solo gli abbonati al servizio, ma quante più persone possibili. Per tutta la settimana, infatti, molte le iniziative previste per avvicinare le persone al bike sharing, come #OTTOEURO – che prevede una ricarica di €8,00 invece che €5,00 per tutti coloro che acquisteranno un abbonamento annuale [TO]BIKE presso lo store -, #BLACKFRIDAY – otto codici pubblicati sulla fan page di Facebook che daranno diritto a uno sconto sull’acquisto di un abbonamento online – e #FOLLOWTOBIKE – l’iniziativa che premierà con una ricarica tutti coloro che posteranno una loro foto o un video in sella ad una [TO]BIKE. Sempre nella settimana del compleanno, [TO]BIKE lancia #UCARD, ovvero la possibilità di personalizzare le tessere annuali [TO]BIKE con un’immagine scelta dall’utente. Tante, tantissime sorprese per dire semplicemente Grazie! Grazie a tutti coloro che hanno scelto di pedalare con [TO]BIKE, grazie a chi ha scelto [TO]BIKE per una passeggiata in centro a Torino, grazie a chi deciderà di avvicinarsi al bike sharing per condividere non solo un mezzo di spostamento ma un vero e proprio stile di vita.

COMPLEANNO TOBIKE - Infine, mercoledì 6 giugno – il giorno del compleanno di [TO]BIKE -, avrà luogo il tour «Torino d'Autore», l’omaggio di [TO]BIKE alla città di Torino, un itinerario culturale in bicicletta che ripercorre le strade e luoghi delle "Torino" vissute, raccontate e amate dagli scrittori più legati alla città». Un viaggio pensato e raccontato da due voci: una guida e un attore professionista che durante le soste leggeranno frammenti di brani e poesie di scrittori famosi tra cui Guido Gozzano, Cesare Pavese, Edmondo De Amicis e Friedrich Nietzche. Torino d’Autore è stato organizzato con la preziosa collaborazione di VISI-TO e BikeToNight. Al tour, che prevede un massimo di 20 iscritti secondo modalità comunicate sui caneli social di [TO]BIKE, potranno partecipare gratuitamente tutti gli utenti [TO]BIKE in possesso di un abbonamento annuale.