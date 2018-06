«Invasione» di topi d'auto in corso Regina Margherita: fermati due uomini

TORINO - Due persone sono state arrestate per furto aggravato in concorso dagli agenti della Squadra Volante nel primo pomeriggio di domenica3 giugno. Si tratta di un cittadino palestinese di 53 anni e di un italiano di 33, entrambi con precedenti di polizia a carico.

TOPI D'AUTO - I due sono stati visti da un testimone rubare su un’auto in corso Regina Margherita. Dalla una Nissan parcheggiata i due si erano impossessati di una giacca da donna, di un tablet e di un powerbank. Mentre i due si sono dati alla fuga, transitava in zona un equipaggio della Squadra Volante che è stato allertato dell’accaduto dal testimone. I poliziotti hanno fermato il cittadino straniero in corso Regina Margherita e l’italiano in via Fiocchetto nonostante il suo tentativo di fuga. Il cittadino palestinese è stato anche denunciato per false attestazioni sull’identità personale.